Feuerwehr macht Horror-Fund in Brandwohnung: "Konnten die Person nur noch für tot erklären"

Hersbruck - Bei einem Brand in einem Haus im Landkreis Nürnberger Land hat die Feuerwehr eine männliche Leiche gefunden.

Die Feuerwehr entdeckte in der Brandwohnung eine tote Person. © NEWS5 / Lars Haubner

Ob der Mann durch den Rauch gestorben sei oder schon zuvor, sei zunächst unklar gewesen, sagte ein Polizeisprecher. "Die Person konnte auch nach notärztlicher Inaugenscheinnahme nur noch für tot erklärt werden", sagte er Einsatzleiter des Rettungsdienstes vor Ort.

Das Feuer brach demnach am Samstagabend, gegen 21.50 Uhr, in einem Haus in der Spitalgasse in Hersbruck aus.

Vier Menschen seien aus dem Gebäude gebracht und über Nacht untergebracht worden, sagte der Sprecher.

Weitere Verletzte gab es ihm zufolge nicht. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht.