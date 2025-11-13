Spaziergänger machte Horror-Fund: Skelettierte Leiche aus Furth im Wald identifiziert

Furth im Wald - Die Ende Oktober in einem Waldgebiet nahe dem Drachensee bei Furth im Wald entdeckten menschlichen Überreste sind identifiziert.

Die Polizei ermittelt weiterhin zur Todesursache. (Symbolfoto) © 123rf/Udo Herrmann

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 53-Jährigen, der seit Februar 2024 vermisst wurde. Ein DNA-Abgleich mit polizeilichen Datenbeständen habe den Treffer ergeben. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten sei damit beendet.

Ein Spaziergänger hatte die skelettierte Leiche am 16. Oktober in einem bewaldeten Areal unweit des Drachensees gefunden.

Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab und stellte Spuren sicher.

Die Kriminalpolizei Regensburg führt die Ermittlungen und arbeitet weiterhin unter Leitung der Staatsanwaltschaft Regensburg an der Klärung der Todesursache.