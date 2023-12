27.12.2023 18:12 Schrecklicher Fund am 1. Weihnachtstag: Nackte Leiche gibt Polizei Rätsel auf

Am Montagmorgen wurde am Rheinufer in Wiesbaden die Leiche eines Mannes gefunden. Zur Identität gibt es bislang noch keine konkreten Hinweise.

Von Angelo Cali

Wiesbaden - Traurige Entdeckung am ersten Weihnachtsfeiertag. Am Rheinufer wurde der leblose Körper eines Mannes entdeckt. Wie der Tote ums Leben kam oder um wen es sich genau handelte, ist derzeit noch völlig unklar, berichtet die Polizei der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden am heutigen Mittwoch. Die Polizei hofft nach dem Leichenfund auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolfoto) © 123RF/udo72 So hatte sich ein Passant in den frühen Morgenstunden des vergangenen Montags gegen 9.10 Uhr bei der zuständigen Dienststelle gemeldet und darüber informiert, dass sich eine leblose Person im Bereich des Ufers im Stadtteil Mainz-Kastel befinde. Umgehend machte sich ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften auf den Weg zum gemeldeten Ort des Geschehens, dort konnte ein Mediziner aber nur noch den Tod der Person feststellen. Infolge des Fundes der Wasserleiche wurde der Bereich rund um die Rampenstraße vorerst abgesperrt. Mit Unterstützung der städtischen Feuerwehr konnte der Leichnam schließlich geborgen werden. Besonders auffällig: Der tote Mann trug lediglich einen goldenen Ring am linken Ringfinger. Darüber hinaus war er komplett unbekleidet. Fahndung Frauenleiche in Plastiktonne: Polizei nimmt Verdächtigen fest - Haftrichter! Ob er zuvor Kleidung getragen hatte und wie er ums Leben gekommen sein könnte, ist bislang noch nicht geklärt. Zu seiner Identität gab es bislang auch noch keine konkreten Hinweise. Fest steht lediglich, dass es sich um einen rund 1,95 Meter großen Mann von kräftiger Statur sowie mit braunen Haaren und einer Operationsnarbe auf dem Bauch handelte. Die ermittelnde Kriminalpolizei aus Wiesbaden schließt derzeit ein Verbrechen als Ursache für den Tod des Mannes aus. Nackte Leiche am Rheinufer: Tötungsdelikt kann derzeit ausgeschlossen werden - Hinweise erbeten Dennoch bitten die Ordnungshüter um Hinweise aus der Bevölkerung im Bezug auf die Identität des Verstorbenen. Wer also eventuell Angaben zur gefundenen Wasserleiche am Rheinufer machen kann, der ist dazu angehalten, sich mit der Kripo in Verbindung zu setzen. Erreichbar sind die Beamten unter der Rufnummer 0611/3450.

Titelfoto: 123RF/udo72