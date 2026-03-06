Zwei Jahre nach Flut-Drama: Vermisster Feuerwehrmann tot in Donau entdeckt?

Dillingen - Fast zwei Jahre nach dem Verschwinden eines 22 Jahre alten Feuerwehrmanns während der Hochwasserkatastrophe in Schwaben sind möglicherweise Teile seiner Leiche gefunden worden.

Offingen in Schwaben wurde von dem Hochwasser hart getroffen. Während eines Einsatzes verunglückte der 22-Jährige. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei berichtete, wurden bei Vermessungsarbeiten an der Donau zwischen Dillingen und Steinheim sterbliche Überreste eines Menschen mit einer Feuerwehrhose gefunden.

Die Polizeipräsidien in Augsburg und Kempten hätten sofort Ermittlungen zur Identifikation des Toten eingeleitet, hieß es. Rechtsmediziner sollen nun herausfinden, ob es sich um den vermissten 22-Jährigen handelt.

"Insbesondere die Ergebnisse der DNA-Untersuchungen stehen noch aus."

Am 2. Juni 2024 war der Feuerwehrmann während der Überflutungen bei Offingen im Landkreis Günzburg mit einem Boot verunglückt.

Das mit fünf Einsatzkräften besetzte Boot der DLRG-Wasserrettung war bei starker Strömung gekentert. Die anderen vier Insassen konnten sich an Land retten, der 22-Jährige blieb vermisst.