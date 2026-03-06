Schockfund im St. Georg: Toter Junge liegt in Babyklappe, Mordermittlungen laufen

Leipzig - Babyklappen sollen es Müttern in Notsituationen ermöglichen, ihr Neugeborenes anonym und sicher abzugeben. In Leipzig haben Mitarbeiter des städtischen Klinikums St. Georg jetzt einen schockierenden Fund gemacht. In ihrem "Babynest" lag ein toter Junge.

Das historische Eingangsportal des Leipziger Klinikums St. Georg - die Babyklappe befindet sich an der linken Seite. © Ralf Seegers

Es geschah bereits am 27. Februar, wurde von der Polizei aber erst am heutigen Freitag öffentlich gemacht. An jenem Freitagabend vergangener Woche gab es gegen 21 Uhr in der Neantologie plötzlich einen speziellen akustischen Alarm.

Der geht immer dann los, wenn jemand die im Eingangsbereich des weitläufigen Klinikgeländes befindliche Babyklappe öffnet.

Sofort eilten Mitarbeiter der Kinderklinik vor Ort. Doch was sie in ihrem "Babynest" vorfanden, verschlug ihnen die Sprache. "In der Babyklappe lag ein toter Säugling", berichtete Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz TAG24. Äußerlich habe der Junge keine Verletzungen aufgewiesen.

"Die Ermittlungen zur Todesursache laufen noch, da sind noch mehrere Untersuchungen notwendig", so Schulz.