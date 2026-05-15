Polizei findet totes Paar in Schlafzimmer: Angehöriger schlug Alarm
Sonnefeld - Am späten Donnerstagabend machten Einsatzkräfte der Polizei in einem Wohnhaus im Landkreis Coburg eine tragische Entdeckung: Ein Paar wurde leblos in seiner Wohnung gefunden. Ein Angehöriger hatte zuvor die Leitstelle verständigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.
Gegen 21 Uhr meldete sich der 40-jährige Verwandte bei der Polizei. So sorgte er sich um den 68-jährigen Mann und vermutete ihn bei seiner 67-jährigen Lebensgefährtin, so das Polizeipräsidium Oberfranken.
Daraufhin begab sich eine Streife zu dem Einfamilienhaus in Sonnefeld und entdeckte das Paar leblos in seinem Schlafzimmer. Nach ersten Erkenntnissen stießen die Ermittler in der Wohnung auf Hinweise, die für ein mögliches Suizidgeschehen sprechen.
Wie es genau zu dem Vorfall kam und welche Hintergründe dahinterstehen, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen liegen bislang nicht vor.
Noch in der Nacht sicherten Ermittler der Kriminalpolizei Coburg umfangreich Spuren am Fundort.
Zudem wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg eine Rechtsmedizinerin hinzugezogen. Ein Kriseninterventionsteam betreute währenddessen den Angehörigen, der die Einsatzkräfte verständigt hatte.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: David Inderlied/dpa (Symbolfoto)