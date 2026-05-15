Polizei findet totes Paar in Schlafzimmer: Angehöriger schlug Alarm

Sonnefeld - Am späten Donnerstagabend machten Einsatzkräfte der Polizei in einem Wohnhaus im Landkreis Coburg eine tragische Entdeckung: Ein Paar wurde leblos in seiner Wohnung gefunden. Ein Angehöriger hatte zuvor die Leitstelle verständigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Gegen 21 Uhr meldete sich der 40-jährige Verwandte bei der Polizei. So sorgte er sich um den 68-jährigen Mann und vermutete ihn bei seiner 67-jährigen Lebensgefährtin, so das Polizeipräsidium Oberfranken.

Daraufhin begab sich eine Streife zu dem Einfamilienhaus in Sonnefeld und entdeckte das Paar leblos in seinem Schlafzimmer. Nach ersten Erkenntnissen stießen die Ermittler in der Wohnung auf Hinweise, die für ein mögliches Suizidgeschehen sprechen.

Wie es genau zu dem Vorfall kam und welche Hintergründe dahinterstehen, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen liegen bislang nicht vor.

Noch in der Nacht sicherten Ermittler der Kriminalpolizei Coburg umfangreich Spuren am Fundort.