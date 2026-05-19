Tote Frau (†52) blutüberströmt vor Wohnhaus in Hanau: Polizei nimmt 23-Jährigen fest
Hanau - Am Dienstagmorgen wurde in Hanau die Leiche einer 52-jährigen Frau gefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts und nahm einen 23 Jahre alten Mann unter dringendem Tatverdacht fest.
Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Kripo Hanau mit.
Demnach hatte der 23-Jährige selbst gegen 5.40 Uhr die Polizei über den Notruf verständigt. Auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der August-Schärttner-Straße fanden die Polizisten die blutüberströmte Frau, für die jede Hilfe zu spät kam. Die Wunden deuteten auf "scharfe Gewalt" hin, heißt es.
In unmittelbarer Nähe konnte auch der Tatverdächtige festgenommen werden. Noch unklar sind derweil die Hintergründe und das Motiv der Tat. Die Tote und der 23-Jährige sollen sich aber gekannt haben.
Zurzeit finden vor Ort umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung statt. Der Tatort ist weiträumig abgesperrt. Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam.
Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181/100-123 entgegengenommen.
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