Traurige Gewissheit: Vermisster Senior tot aufgefunden

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Seit Mittwoch wurde ein Mann aus Egling-Endlhausen vermisst, nun wurde er in einem Waldstück im Gemeindebereich von Münsing tot aufgefunden.

Von Benedikt Zinsmeister

Egling - Ein vermisster 81-Jähriger aus Oberbayern ist tot aufgefunden worden.

Die Polizei suchte tagelang nach dem vermissten Mann (†81). (Symbolfoto)
Die Polizei suchte tagelang nach dem vermissten Mann (†81). (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Der Mann war am Mittwochnachmittag mit seinem Auto von seiner Wohnadresse im Eglinger Ortsteil Endlhausen weggefahren und war seitdem vermisst worden.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Wolfratshausen wurde intensiv nach dem 81-Jährigen gesucht. An den Maßnahmen waren auch ein Polizeihubschrauber, Beamte des Polizeipräsidiums München und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Degerndorf fanden den Vermissten am späten Sonntagabend in einem Waldstück im Gemeindebereich von Münsing.

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Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II untersucht jetzt die Kriminalpolizei Weilheim die Todesumstände. Hinweise auf Fremdverschulden oder die Beteiligung Dritter gab es zunächst nicht.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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