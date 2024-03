Sechs Leichen in Wohnhaus gefunden, darunter vier Kinder!

Ottawa - In einem Haus am Stadtrand der kanadischen Hauptstadt Ottawa sind vier Kinder und zwei Erwachsene tot aufgefunden worden.

Die Polizei ermittelt jetzt, was es mit den sechs Leichen auf sich hat. © Patrick Doyle/The Canadian Press/AP/dpa

Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es sei eine "komplexe und tragische Ermittlung" im Gange. Nähere Angaben zu den Umständen des Todes der sechs Menschen wurden nicht gemacht.

Die am Mittwochabend alarmierten Rettungskräfte hatten die sechs Leichen in einem Haus in Barrhaven am südlichen Stadtrand von Ottawa gefunden. Sie nahmen auch den Verdächtigen fest.

Ein siebter, verletzter Mensch wurde ins Krankenhaus gebracht.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau (52) zeigte sich "schockiert" und "entsetzt von dieser schrecklichen Gewalt". Der Polizeichef der Stadt sprach im Sender CBC von einer "Massenschießerei".

Bürgermeister Mark Sutcliffe (55) sprach im Onlinedienst X von "einem der schockierendsten Gewaltvorfälle in der Geschichte unserer Stadt".