Leiche treibt in der Donau: Polizei rätselt über Identität der Frau

Aiterhofen - Bei einem Suchflug über der Donau machte die Besatzung eines Polizeihubschraubers am Mittwoch im Landkreis Straubing-Bogen eine schreckliche Entdeckung: Ein lebloser Mensch trieb im Wasser.

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers fand die Leiche. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers die Leiche im Wasser auf Höhe des Aiterhofener Ortsteils Ainbrach in Bayern.

Die Beamten seien eigentlich im Rahmen anderweitiger Suchmaßnahmen im Bereich Straubing im Einsatz gewesen, als sie aus der Luft auf den treibenden Körper aufmerksam wurden, hieß es.

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei steht den Angaben nach insbesondere im Fokus, herauszufinden, wer die unbekannte Frau ist.

Zur genauen Todesursache oder den Hintergründen wurden zunächst keine weiteren Angaben gemacht.