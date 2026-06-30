Seit Sonntag vermisst: Leiche von Kanufahrer gefunden

Rees/Krefeld - Jetzt herrscht traurige Gewissheit! Ein vermisster 53-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen ist tot.

Der 53-jährige Mann aus Krefeld wurde seit einem Kanu-Unfall am Sonntag vermisst. (Symbolbild) © Katrin Luxenburger/dpa

Wie die Polizei bekannt gab, wurde die Leiche des Krefelders an einer Kiesverladestation im Rhein bei Rees entdeckt.

Der Mann war am Sonntag mit zwei weiteren Männern in einem Kanu auf der Lippe bei Wesel unterwegs gewesen und kurz vor der Rheinmündung gekentert.

Zwei der Männer konnten sich laut Polizei ans Ufer retten, der 53-Jährige blieb jedoch vermisst und wurde seitdem gesucht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.