Strömungsretter ziehen Toten aus der Alb
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Von Marco Krefting
Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) - Strömungsretter der DLRG Ettlingen haben am Sonntag einen Toten mithilfe eines speziellen Boards aus der Alb geholt.
"Trotz aller Bemühungen konnte nur noch der Tod festgestellt werden", teilte der Bezirk Karlsruhe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit.
Laut Polizei war der 73-Jährige wohl aufgrund einer inneren Ursache infolge der Hitze gestorben.
Ob er sich in der Alb abkühlen wollte, konnte die Polizei nicht sagen.
Eine Obduktion sei nicht geplant.
Zeugen hatten eine Person im Fluss gemeldet. Wasserrettung, Feuerwehr und Rettungsdienst waren den Angaben zufolge im Einsatz.
Titelfoto: Markus Lenhardt/dpa