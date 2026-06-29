Strömungsretter ziehen Toten aus der Alb

Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) - Strömungsretter der DLRG Ettlingen haben am Sonntag einen Toten mithilfe eines speziellen Boards aus der Alb geholt.

Die Retter konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolfoto) © Markus Lenhardt/dpa

"Trotz aller Bemühungen konnte nur noch der Tod festgestellt werden", teilte der Bezirk Karlsruhe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit.

Laut Polizei war der 73-Jährige wohl aufgrund einer inneren Ursache infolge der Hitze gestorben.

Ob er sich in der Alb abkühlen wollte, konnte die Polizei nicht sagen.

Eine Obduktion sei nicht geplant.