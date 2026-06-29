Strömungsretter ziehen Toten aus der Alb

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Strömungsretter der DLRG Ettlingen haben einen Toten mithilfe eines speziellen Boards aus der Alb geholt.

Von Marco Krefting

Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) - Strömungsretter der DLRG Ettlingen haben am Sonntag einen Toten mithilfe eines speziellen Boards aus der Alb geholt.

Die Retter konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolfoto)
Die Retter konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolfoto)  © Markus Lenhardt/dpa

"Trotz aller Bemühungen konnte nur noch der Tod festgestellt werden", teilte der Bezirk Karlsruhe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit.

Laut Polizei war der 73-Jährige wohl aufgrund einer inneren Ursache infolge der Hitze gestorben.

Ob er sich in der Alb abkühlen wollte, konnte die Polizei nicht sagen.

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Eine Obduktion sei nicht geplant.

Zeugen hatten eine Person im Fluss gemeldet. Wasserrettung, Feuerwehr und Rettungsdienst waren den Angaben zufolge im Einsatz.

Titelfoto: Markus Lenhardt/dpa

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