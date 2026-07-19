Spaziergängerin macht schreckliche Entdeckung: Leiche treibt in Fluss

Hallstadt - Am Samstagnachmittag haben Einsatzkräfte eine tote Person aus dem Main im Landkreis Bamberg geborgen. Zuvor war eine Spaziergängerin auf die Leiche aufmerksam geworden, so die Polizei .

Der gefundene Mann befand sich schon mehrere Tage im Wasser. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Um kurz vor 16 Uhr entdeckte die Frau im Bereich der Mainbrücke zwischen Kemmern und Hallstadt einen leblosen Körper bäuchlings im Wasser.

Sie setzte umgehend den Notruf ab.

Innerhalb kurzer Zeit trafen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, der Wasserschutzpolizei sowie der Polizei Bamberg-Land an der Unglücksstelle ein.

Trotz des schnellen Einsatzes konnte die Wasserrettung die Person nur noch tot aus dem Fluss bergen.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Identität des Verstorbenen sowie zu den genauen Todesumständen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um einen Mann mittleren Alters, der sich mutmaßlich bereits seit mehreren Tagen im Wasser befunden hatte. Dadurch gestaltet sich die Identifizierung der Person äußerst schwierig.