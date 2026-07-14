Vermisster 18-Jähriger offenbar tot aus Fluss geborgen

Bremen - Ein tragisches Ende einer tagelangen Suche: Am Dienstagmorgen ist in der Weser in Bremen -Mitte die Leiche eines jungen Mannes entdeckt worden.

Am Dienstag wurde die Leiche eines jungen Mannes in der Weser bei Bremen gefunden. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Nach Angaben der Polizei deutet derzeit alles darauf hin, dass es sich dabei um einen vermissten 18-Jährigen handelt.

Der junge Mann hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag gemeinsam mit einem Bekannten versucht, den Fluss auf Höhe des Sielwalls zu überqueren.

Während sein Begleiter das Ufer erreichte, kehrte der 18-Jährige jedoch nicht mehr zurück. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen der Einsatzkräfte verliefen in den vergangenen Tagen ohne Erfolg - bis jetzt.

Am Dienstag gegen 9.30 Uhr dann die schreckliche Entdeckung. Die endgültige Identifizierung steht zwar noch aus, nach Rücksprache mit den Angehörigen geht die Polizei Bremen jedoch davon aus, dass es sich bei dem Leichnam um den vermissten 18-Jährigen handelt.