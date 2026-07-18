Vermisster Mann aus Erzgebirge wieder da

Nach einem Zeugenhinweis traf die Polizei den Mann am Samstagvormittag in einem Hotel in Oberwiesenthal an.

Burkhardtsdorf/Oberwiesenthal - Vergangenen Samstag verließ der Mann sein Wohnumfeld im Erzgebirge und wird seitdem vermisst. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat den 47-Jährigen gesehen?

Wer hat den 47-Jährigen gesehen? © Bildmontage: Arno Burgi/dpa, Polizei

Die Polizei wurde am vergangenen Mittwoch über das Verschwinden informiert. Seitdem läuft die Suche auf Hochtouren. Die Überprüfung bekannter Anlaufstellen des Vermissten verlief ins Leere.

Mittlerweile ist bekannt, dass sich der 47-Jährige seit dem 3. Juli in verschiedenen Hotels in Chemnitz aufgehalten haben soll. Des Weiteren konnte ermittelt werden, dass der Vermisste vom 13. bis 16. Juli Hotels in Oberwiesenthal besucht hatte.

An einem der Hotels ließ er auch sein Auto stehen. Wohin der Gesuchte verschwand, ist nicht bekannt.

Die umfangreichen Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Flächensuchhund, ein Mantrailer und der Bundesverbund Rettungshunde mit mehreren Teams zum Einsatz kamen, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Wie die Polizei weiter mitteilte, bestehe die Möglichkeit, dass sich der Mann im Erzgebirgskreis oder auch in den tschechischen Städten Jáchymov, Boží Dar oder der dortigen Umgebung aufhält.