Ist es eine vermisste Frau? Tote Person in Bachlauf entdeckt

Hammoor - Schrecklicher Fund! Nachdem am Mittwochabend in Hammoor ( Kreis Stormarn ) eine 64 Jahre alte Frau als vermisst gemeldet worden war, wurde am Donnerstagmorgen eine Leiche entdeckt.

Die Feuerwehr birgt die tote Person aus dem Bachlauf bei Hammoor. © NEWS5 / René Schröder

Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, sei die Identität der Person allerdings noch unklar.

Die ältere Frau wurde am Mittwoch in den späten Abendstunden als vermisst gemeldet, sofort setzte die Polizei zahlreiche Maßnahmen durch, um sie zu finden.

Im Laufe des Donnerstagmorgen verdichteten sich die Hinweise, dass die Vermisste sich in einem kleinen Gewässer aufhalten könnte.

Dort wurde mit der Unterstützung der Feuerwehr genauer gesucht und schließlich in einem kleinen Bachlauf auch eine Leiche entdeckt. Die Bergungsmaßnahmen sind derzeit nicht beendet, entsprechend sei eine finale Bestätigung der Identität noch nicht möglich.