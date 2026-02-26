Toter in Auto bei Pforzheim entdeckt: Hinweise auf Fremdverschulden

Neuenbürg - In einem abgestellten Auto in Neuenbürg bei Pforzheim ist ein toter Mann gefunden worden. Es gebe Anhaltspunkte für ein mögliches Fremdverschulden, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Polizei untersuchte am Mittwoch den Fundort im Enzkreis. © Lucas Röhr/Pforzheimer Zeitung/dpa

Ein Zeuge hatte den Toten den Angaben nach bereits am Mittwochmorgen in dem Fahrzeug entdeckt und die Polizei gerufen.

Der tote Mann kommt der Sprecherin zufolge auch aus dem Enzkreis. Er soll nun obduziert werden.

Die Spurensicherung am Fundort sei bereits am Mittwoch abgeschlossen worden.