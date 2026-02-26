Toter in Auto bei Pforzheim entdeckt: Hinweise auf Fremdverschulden

Ein Mann wird tot in einem Auto in Neuenbürg entdeckt. Die Ermittler prüfen Hinweise auf Fremdverschulden. Was bisher bekannt ist.

Von Julian Weber

Neuenbürg - In einem abgestellten Auto in Neuenbürg bei Pforzheim ist ein toter Mann gefunden worden. Es gebe Anhaltspunkte für ein mögliches Fremdverschulden, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Polizei untersuchte am Mittwoch den Fundort im Enzkreis.
Die Polizei untersuchte am Mittwoch den Fundort im Enzkreis.  © Lucas Röhr/Pforzheimer Zeitung/dpa

Ein Zeuge hatte den Toten den Angaben nach bereits am Mittwochmorgen in dem Fahrzeug entdeckt und die Polizei gerufen.

Der tote Mann kommt der Sprecherin zufolge auch aus dem Enzkreis. Er soll nun obduziert werden.

Die Spurensicherung am Fundort sei bereits am Mittwoch abgeschlossen worden.

Weitere Einzelheiten - etwa zu den Todesumständen und dem Zeitpunkt der möglichen Tat - nannten die Ermittler zunächst nicht.

Erstmeldung: 10.30 Uhr, aktualisiert um 12.04 Uhr.

Titelfoto: Lucas Röhr/Pforzheimer Zeitung/dpa

Mehr zum Thema Leichenfunde: