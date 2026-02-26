Toter in Auto bei Pforzheim entdeckt: Hinweise auf Fremdverschulden
Von Julian Weber
Neuenbürg - In einem abgestellten Auto in Neuenbürg bei Pforzheim ist ein toter Mann gefunden worden. Es gebe Anhaltspunkte für ein mögliches Fremdverschulden, sagte eine Polizeisprecherin.
Ein Zeuge hatte den Toten den Angaben nach bereits am Mittwochmorgen in dem Fahrzeug entdeckt und die Polizei gerufen.
Der tote Mann kommt der Sprecherin zufolge auch aus dem Enzkreis. Er soll nun obduziert werden.
Die Spurensicherung am Fundort sei bereits am Mittwoch abgeschlossen worden.
Weitere Einzelheiten - etwa zu den Todesumständen und dem Zeitpunkt der möglichen Tat - nannten die Ermittler zunächst nicht.
Erstmeldung: 10.30 Uhr, aktualisiert um 12.04 Uhr.
Titelfoto: Lucas Röhr/Pforzheimer Zeitung/dpa