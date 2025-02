10.02.2025 15:37 Tote Frau (†56) in Wohnung entdeckt: Polizei geht nach Obduktion von Verbrechen aus

Im Fall der am vergangenen Mittwoch in einem Wohnhaus in Kusel entdeckten toten 56-jährigen Frau ermittelt die Polizei jetzt wegen Totschlags.

Von Marc Thomé

Kusel - Im Fall der am vergangenen Mittwoch (5. Februar) tot in einem Wohnhaus in Kusel aufgefundenen 56-Jährigen soll es sich um ein Gewaltverbrechen handeln. Die 56-Jährige war am vergangenen Mittwoch tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. (Symbolbild) © 123RF/majestix72 Wie der leitende Oberstaatsanwalt am heutigen Montag mitteilte, gehe man nach der Obduktion der Leiche von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus. Es werde nun wegen Totschlags gegen Unbekannt ermittelt. Weitere Angaben wollte der Staatsanwalt zurzeit nicht machen. Die Polizei hatte am Donnerstag (6. Februar) über den Leichenfund berichtet. Demnach war die leblose 56 Jahre alte Frau am Mittwochabend in dem Haus im Stadtgebiet von Kusel (Rheinland-Pfalz) entdeckt worden. Bei der Frau soll es sich um die Bewohnerin des Hauses handeln. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

