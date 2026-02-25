Leichenfund: Kripo geht von Straftat aus und sucht dringend Zeugen

Heusenstamm - Im südosthessischen Heusenstamm wurde am Mittwochabend eine Leiche entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt, die Beamten gegen aktuell von einer Straftat aus!

Leichenfund in Heusenstamm am Mittwochabend: Der Fundort wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. (Symbolbild) © Montage:/TV7News/dpa, Sebastian Gollnow/dpa, Andreas Arnold/dpa

Der Leichnam wurde in der Ottostraße entdeckt. Umgehend rückten Polizisten dorthin aus.

Umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung wurden eingeleitet, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mitteilten.

"Das Gebiet um den Fundort ist zurzeit weiträumig abgesperrt", betonte ein Sprecher.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Leichenfund verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06980981234 mit der Kriminalpolizei in Offenbach am Main in Verbindung setzen.