19.02.2025 16:53 Toter Mann (†40) in Graben im mittelhessischen Alsfeld gefunden

Am heutigen Montagvormittag wurde in einem Graben in Alsfeld die Leiche eines 40-jährigen Mannes gefunden. Die Todesursache ist laut Polizei noch unklar.

Von Marc Thomé

Alsfeld - Am späten Vormittag des heutigen Mittwochs wurde im Bereich des Fulder Tors im mittelhessischen Alsfeld (Vogelsbergkreis) in einem Graben die Leiche eines Mannes entdeckt. Die Rettungskräfte konnten nach ihrem Eintreffen nur noch den Tod des Mannes feststellen. © Fuldamedia Wie ein Sprecher der Polizei sagte, habe beim Eintreffen der Rettungskräfte nur noch der Tod des leblosen Mannes festgestellt werden können. Bei ihm soll es sich um einen 40-jährigen Obdachlosen aus Alsfeld handeln. Die Umstände des Todes sind demnach noch unklar. Es liegen laut dem Sprecher aber keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Zur Klärung der genauen Todesumstände soll es nun eine Obduktion geben. Weitere Untersuchungsergebnisse sind deshalb laut dem Polizeisprecher erst in der kommenden Woche zu erwarten. Derweil dauerten die Ermittlungen der zuständigen Staatsanwaltschaft Gießen und der Kripo weiter an.

Titelfoto: Fuldamedia