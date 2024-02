09.02.2024 13:23 531 Toter Mann an Coswiger Elbufer gefunden: Es ist der vermisste Segler!

Die Dresdner Polizei hat die Leiche, die am Dienstag am Elbufer in Coswig gefunden wurde identifiziert.

Von Anne-Sophie Mielke

Meißen/Coswig - Nach dem Fund einer männlichen Leiche am Elbufer in Coswig herrscht nun endlich Klarheit. Die Polizei konnte den Toten identifizieren - es ist der seit kurz vor Weihnachten verschwundene Elbe-Segler. Am Dienstag wurde die Leiche eines Mannes am Elbufer in Coswig gefunden. Jetzt ist klar: Es handelt sich um den vermissten Segler (†36). © xcitepress/Finn Becker Wie die Dresdner Polizei am Freitagnachmittag mitteilt, handelt es sich bei dem in der Elbe tot aufgefundenen Mann um einen 36-Jährigen, der am 21. Dezember 2023 auf der Elbe verunglückt war. Zeugen hatten die Leiche am 6. Februar entdeckt und die Polizei alarmiert. Gleich mehr auf TAG24.

