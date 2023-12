22.12.2023 08:54 23.862 Segelboot in Pieschen gekentert: Suche nach Dresdner (36) wieder aufgenommen

Schock auf der Elbe in Dresden: Dort ist am Donnerstagmittag ein Segelboot gekentert. Am Freitag wird die Suche nach einem 36-Jährigen wieder aufgenommen.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Schock auf der Elbe in Dresden-Pieschen: Dort ist am gestrigen Donnerstagmittag ein Segelboot gekentert. Von zwei Dresdnern (28, 36) wird seitdem der Ältere vermisst. Das gekenterte Boot wurde zwischenzeitlich geborgen. © Roland Halkasch Das Unglück geschah kurz vor 12.30 Uhr, wie die zur Wasserschutzpolizei gehörende Bereitschaftspolizei in Leipzig gegenüber TAG24 bestätigte. Demnach sei das Boot mit zwei Männern an Bord in Höhe des Ballhauses Watzke gekentert. Während der jüngere der beiden sich zurück an Bord retten konnte, sei der ältere seitdem verschwunden. Mit Einbruch der Dunkelheit brachen die Beamten die Suche nach dem 36-Jährigen am Donnerstag zunächst ab, wie die Polizei inzwischen gegenüber TAG24 mitteilte. Das Unglück ereignete sich gegen Mittag. © Bereitschaftspolizei Leipzig Die Feuerwehr Dresden hilft bei der Suchaktion mit. © xcitepress Wie ein Sprecher der Bereitschaftspolizei mitteilte, wurde die Suche nach dem vermissten Mann (36) am Freitagmorgen wieder aufgenommen. Neben der Wasserschutzpolizei ist auch ein Hubschrauber im Einsatz. Erstmeldung vom 21. Dezember, 15.11 Uhr, zuletzt aktualisiert am 22. Dezember, 8.54 Uhr

