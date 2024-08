Toter Mann aus Main geborgen: Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

Landkreis Haßberge - Nachdem am Nachmittag des gestrigen Mittwochs eine männliche Leiche aus dem Main bei Eltmann (Landkreis Haßberge) geborgen wurde, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nachdem der Zeuge den leblosen Körper im Main gemeldet hatte, rückte die Polizei mit mehreren Streifen an. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, hatte ein Zeuge am Mittwoch gegen 14.30 Uhr einen leblosen Körper im Uferbereich nahe der Mainbrücke entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt.

Mehrere Streifen sowie die Feuerwehr fuhren zum genannten Ort, schon kurze Zeit später bargen die Einsatzkräfte die leblose Person aus dem Wasser. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Tote wurde noch vor Ort identifiziert. Bei ihm handelt es sich um einen 75-jährigen Mann aus dem Landkreis Haßberge.

Nach den ersten Erkenntnissen hatte sich der Rentner zunächst in der Nähe des Mainufers aufgehalten und sich anschließend in Richtung Wasser begeben. Wie er dann in den Fluss geriet, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kripo Schweinfurt.