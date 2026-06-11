Toter Mann in Wedding entdeckt – Ermittler vermuten Tötungsdelikt

Berlin - In einem Geschäft in Berlin-Wedding ist in der Nacht zu Donnerstag ein toter Mann entdeckt worden.

Die erste Mordkommission führt nun die weiteren Ermittlungen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 1.15 Uhr sei der Tote gefunden worden, wie die Polizei bei X mitteilte.

Aufgrund der Verletzungen gehen die Ermittler derzeit von einem möglichen Tötungsdelikt aus.

Die erste Mordkommission habe die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.