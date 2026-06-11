Toter Mann in Wedding entdeckt – Ermittler vermuten Tötungsdelikt

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In einem Geschäft in Berlin-Wedding ist in der Nacht zu Donnerstag ein toter Mann entdeckt worden.

Von Laura Voigt

Berlin - In einem Geschäft in Berlin-Wedding ist in der Nacht zu Donnerstag ein toter Mann entdeckt worden.

Die erste Mordkommission führt nun die weiteren Ermittlungen. (Symbolbild)
Die erste Mordkommission führt nun die weiteren Ermittlungen. (Symbolbild)  © Jens Kalaene/dpa

Gegen 1.15 Uhr sei der Tote gefunden worden, wie die Polizei bei X mitteilte.

Aufgrund der Verletzungen gehen die Ermittler derzeit von einem möglichen Tötungsdelikt aus.

Die erste Mordkommission habe die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Weitere Details wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen.

Auch zu den Todesumständen, dem Tatort oder der Identität des Mannes machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

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