Toter Säugling im Müll entdeckt: Viele Fragen sind noch offen
Bremen - Schockfund in Bremen: Am Dienstagmorgen gegen 9.10 Uhr wurde im Ortsteil Industriehäfen ein toter Säugling entdeckt.
Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes stießen beim Sortieren von Abfall auf dem Firmengelände auf den leblosen Körper des Babys und alarmierten sofort die Polizei.
Der Fundort liegt auf einem Firmengelände im Bereich der Industriehäfen, nördlich der Weser, im Nordwesten der Stadt Bremen.
Die Einsatzkräfte rückten umgehend an und sicherten den Fundort, teilte die Polizei Bremen mit. Ein Leichenwagen soll am Vormittag das Firmengelände verlassen haben.
Die Ermittlungen zur Todesursache wurden aufgenommen. Ob es sich um eine Gewalttat handelt, ist noch offen.
Identität, Alter und Geschlecht des Säuglings sowie die genauen Umstände seines Todes sind derzeit unklar. Auch die Identität der Eltern ist bislang nicht bekannt. Die Ermittler prüfen sämtliche Hintergründe.
Erstmeldung um 13.41 Uhr, aktualisiert um 15.45 Uhr.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa