Tragischer Fund: Rettungskräfte ziehen tote Rentnerin aus der Saale
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Weißenfels - Schockierender Fund im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt: Am Freitagmorgen wurde eine leblose Person am Ufer der Saale entdeckt.
Laut einem Polizeisprecher wählten Passanten morgens den Notruf, um der Polizei von ihrer Entdeckung auf Höhe der Straße Töpferdamm in Weißenfels zu berichten.
Polizei und Rettungsdienst machten sich sofort auf den Weg, der hinzu alarmierte Notarzt habe aber nur noch den Tod der Frau feststellen können.
Es handelt sich um eine 86-Jährige aus Weißenfels.
Wie sie ums Leben kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. "Hinweise auf eine Straftat liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor", so der Sprecher.
Titelfoto: IMAGO / Zoonar