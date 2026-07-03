Tragischer Fund: Rettungskräfte ziehen tote Rentnerin aus der Saale

Weißenfels - Schockierender Fund im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt : Am Freitagmorgen wurde eine leblose Person am Ufer der Saale entdeckt.

Die Leiche wurde am Saaleufer in Weißenfels entdeckt. (Archivbild) © IMAGO / Zoonar

Laut einem Polizeisprecher wählten Passanten morgens den Notruf, um der Polizei von ihrer Entdeckung auf Höhe der Straße Töpferdamm in Weißenfels zu berichten.

Polizei und Rettungsdienst machten sich sofort auf den Weg, der hinzu alarmierte Notarzt habe aber nur noch den Tod der Frau feststellen können.

Es handelt sich um eine 86-Jährige aus Weißenfels.