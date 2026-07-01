Tragisches Ende nach Unglück am Binger Mäuseturm: Vermisster (†20) tot aus dem Rhein geborgen

Bingen am Rhein - Traurige Gewissheit nach dem dramatischen Unglück am Binger Mäuseturm : Der junge Mann, der seit Sonntag vermisst wurde, ist tot. Einsatzkräfte bargen seinen Leichnam nun aus dem Rhein.

Der tragische Unfall ereignete sich im Bereich des Binger Mäuseturms im Rhein. © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, meldeten Passanten am Dienstagvormittag einen leblos im Rhein treibenden Körper im Bereich Boppard.

Einsatzkräfte der Polizei bargen den Leichnam aus dem Rhein. Inzwischen wurde der Tote zweifelsfrei als der seit dem Unglück am Binger Mäuseturm vermisste 20-Jährige identifiziert.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminaldirektion Koblenz übernommen.

Bereits am Sonntag war es zu dem folgenschweren Unfall gekommen.

Nach Angaben der Polizei hielt sich der 20-Jährige gemeinsam mit Freunden am Binger Mäuseturm auf. Gegen 18.45 Uhr stürzte er beim Überqueren einer Wasserrinne in den Rhein, wurde von der starken Strömung mitgerissen und ging unter.