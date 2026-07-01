Tragisches Ende nach Unglück am Binger Mäuseturm: Vermisster (†20) tot aus dem Rhein geborgen
Bingen am Rhein - Traurige Gewissheit nach dem dramatischen Unglück am Binger Mäuseturm: Der junge Mann, der seit Sonntag vermisst wurde, ist tot. Einsatzkräfte bargen seinen Leichnam nun aus dem Rhein.
Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, meldeten Passanten am Dienstagvormittag einen leblos im Rhein treibenden Körper im Bereich Boppard.
Einsatzkräfte der Polizei bargen den Leichnam aus dem Rhein. Inzwischen wurde der Tote zweifelsfrei als der seit dem Unglück am Binger Mäuseturm vermisste 20-Jährige identifiziert.
Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminaldirektion Koblenz übernommen.
Bereits am Sonntag war es zu dem folgenschweren Unfall gekommen.
Nach Angaben der Polizei hielt sich der 20-Jährige gemeinsam mit Freunden am Binger Mäuseturm auf. Gegen 18.45 Uhr stürzte er beim Überqueren einer Wasserrinne in den Rhein, wurde von der starken Strömung mitgerissen und ging unter.
Große Suchaktion unmittelbar nach dem Unfall
Seine Begleiter alarmierten sofort die Rettungskräfte. Daraufhin begann eine groß angelegte Suchaktion, sowohl auf dem Wasser als auch aus der Luft mit einem Hubschrauber. Zunächst blieb die Suche jedoch erfolglos.
Mit der Identifizierung des Leichnams herrscht nun traurige Gewissheit über das Schicksal des 20-Jährigen.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa