Schiffsbesatzung macht schreckliche Entdeckung: Leblose Person treibt in Elbe

Hamburg - Schockierender Fund in der Hansestadt: Am Dienstagmittag wurde eine leblose Person in der Elbe entdeckt.

Am Dienstagmittag wurde in Hamburg eine leblose Person in der Elbe gefunden. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Den Vorfall bestätigte eine Sprecherin der Hamburger Polizei auf Nachfrage von TAG24.

Gegen 11.30 Uhr hat nach ersten Erkenntnissen eine Schiffsbesatzung auf der Elbe nahe des Rissener Ufers eine Person im Wasser entdeckt.

"Man hat relativ zügig festgestellt, dass die Person bereits verstorben war", so die Sprecherin weiter.

Kurze Zeit später begannen die alarmierten Einsatzkräfte mit der Bergung. Diese habe offenbar zunächst einige Zeit in Anspruch genommen. Inzwischen konnte der Leichnam jedoch geborgen werden.

Am Sonntag hatte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitgeteilt, dass ein Schwimmer vermisst werde und mutmaßlich in der Elbe ertrunken sei. Ob ein Zusammenhang besteht, ist bislang nicht geklärt.