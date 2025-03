Tragischer Unfall nach Burschenparty: Aufräum-Trupp findet Leiche von jungem Mann (†24)

Obing - Im oberbayerischen Landkreis Traunstein ist nach einer Veranstaltung bei Aufräumarbeiten am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr die Leiche eines 24-Jährigen entdeckt worden.

Die Polizei ermittelt nach dem Tod eines 24-Jährigen, wie es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach fand in diesem Bereich am Vortag ein Fest eines Burschenvereins mit rund 2000 Gästen statt.

Die Polizei vermutet einen tragischen Unfall hinter dem traurigen Vorfall.

"Nach Stand der bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Traunstein deutet derzeit alles darauf hin, dass der junge Mann (...) allein beteiligt über mehrere Meter eine Tiefgaragenabfahrt hinunterstürzte und sich dabei tödliche Verletzungen zuzog."

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 24-Jährigen feststellen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.