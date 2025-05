Vater entführte eigene Kinder: Auto mit mehreren Leichen entdeckt

Emma (8) und Jeffrey (10) wurden von ihrem Vater entführt. © Polizeiinspektion Leer/Emden

Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur ANP, dass man damit rechnen müsse, "dass es sich um Jeffrey und Emma handeln kann".

Die Geschwister verschwanden nach Angaben der Polizei bereits am Samstag gegen 15.30 Uhr in der Umgebung von Beerta in der Provinz Groningen nahe der deutschen Grenze.

Zuletzt war die niederländische Polizei davon ausgegangen, dass die beiden von ihrem eigenen Vater entführt wurden.

Um wie viele Leichen es geht, die gefunden wurden, konnte der Polizeisprecher bisher nicht sagen. Das Auto war beim Ort Winschoten im Wasser gefunden worden. Es handele sich um ein vergleichbares Modell, wie das gesuchte Auto des Vaters.

Der Wagen werde nun vorsichtig aus dem Wasser geholt und untersucht, sagte der Sprecher. Sobald die Leichen identifiziert seien, würden erst die Angehörigen informiert.

Winschoten befindet sich östlich von Groningen rund 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Dort war auch das Auto des Vaters am Samstag zuletzt gesehen worden.