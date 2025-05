17.05.2025 09:16 Leiche an der Elbe gefunden: Ist es ein vermisster 54-Jähriger?

Am Ufer der Elbe in Laßrönne wurde am Freitagabend die Leiche eines Mannes gefunden. Es könnte sich um einen vermissten 54-Jährigen handeln.

Von Bastian Küsel

Ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion Harburg teilte gegenüber TAG24 mit, dass der leblose Körper gegen 17.30 Uhr von Passanten gefunden worden war. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten daraufhin mit zahlreichen Kräften an, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Seine Identität und die Todesursache sind noch unklar. Bereits am vergangenen Samstag war in dem Bereich allerdings ein unverschlossenes Auto gefunden worden, von dem 54-jährigen Fahrer fehlte jede Spur. Da die Einsatzkräfte ein Unglück nicht ausschließen konnten, suchten sie mit einem Großaufgebot von 150 Personen nach dem Mann - jedoch ohne Erfolg. Ob es sich bei dem Toten womöglich um den vermissten 54-Jährigen handelt, soll in den nächsten Tagen durch eine Untersuchung ermittelt werden.

Titelfoto: JOTO