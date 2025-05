Serienmörder ist ihr Vorbild: Killer-Mädchen (14) schlägt Siebenjährige mit Hammer tot

Berdjansk - Es ist eine Tat, die für Entsetzen sorgt. In der von Russland besetzten ukrainischen Stadt Berdjansk soll eine 14-Jährige eine Siebenjährige mit einem Hammer totgeschlagen haben. Offenbar wollte die mutmaßliche Killerin einem berüchtigten Serienmörder nacheifern.

In diesem Busch fand die Polizei die Kinderleiche. © Ermittlungskomitee der Russischen Föderation

Als das kleine Mädchen am Freitagabend nicht vom Spielen mit ihren Freunden nach Hause zurückkehrte, wandte sich die besorgte Mutter an die Polizei. Einen Tag später fanden sie die geschundene Leiche der Siebenjährigen in einem Waldstück, berichtet der Fernsehsender 360°.

Schnell rückte eine 14-Jährige aus der Nachbarschaft in den Fokus der Ermittlungen. Noch am Samstag wurde die Schülerin in Gewahrsam genommen. Sie räumte ihre Tat ein, hatte den Mord wohl von langer Hand geplant.

"Ich ging los, nahm zuerst meine Tasche, einen Hammer, mein Tagebuch, in dem ich alles aufschreibe", sagte die mutmaßliche Killerin mit ruhiger Stimme im Verhör. "Ich sehe sie kommen, die Kleine."

Dann sprach sie ihr Opfer an, führte sie unter einem Vorwand zum abgelegenen Waldstück, packte den Hammer aus und schlug auf das unschuldige Mädchen ein - bis es tot war. Die Stelle habe sie sich zuvor genau ausgesucht.

Beiläufig sagte sie auch, dass sich der Hammer in ihren Kopfhörern verfangen habe. Das Mordinstrument habe sie nach der Tat mit nach Hause genommen, dort gründlich gereinigt. Außerdem habe sie noch weitere Menschen ermordet, sagte sie - diese Angaben konnten von den Ermittlern bislang nicht bestätigt werden.