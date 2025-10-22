Verein unterstützt Ermittlungen zu Fabians (†8) Tod und äußert schlimmen Verdacht

Güstrow - Markus Rahmsdorf (34) beteiligt sich mit seinem "Verein für Vermisstensuche und Detektivarbeit" an den Ermittlungen in Güstrow. Er sprach mit Fabians (†8) Eltern und äußert im Gespräch mit TAG24 einen schlimmen Verdacht.

Markus Rahmsdorf (34) unterstützt mit seinem Verein bei der Suche nach Vermissten. © privat

Rahmsdorf ist seit dem Tag des Verschwindens von Fabian an dem Fall dran, kontaktierte noch am selben Abend die örtliche Polizei. Als es dort keine Auskünfte gab, nahm er Kontakt zu Fabians Vater auf, der sein Angebot zur Unterstützung bei der Suche angenommen habe.

Die ersten zwei Tage habe er noch abgewartet. "Die Erfahrung ist, dass gerade Jugendliche oder Kinder mal von zu Hause ausbüxen und dann auch relativ schnell wieder auftauchen. Aber mir war relativ schnell klar, dass ich selber vor Ort sein muss", so der ehemalige Personenschützer.

Er habe dann mit Fabians Vater und seiner Mutter gesprochen. Im Gespräch mit Fabians Mama sei ihm bewusst geworden, dass es sich nicht um einen klassischen Vermisstenfall handle. "Der Junge hat seinen typischen Rhythmus, seinen typischen Alltagsrhythmus verlassen", sagt der dreifache Familienvater.

Er ist sich nach den Gesprächen auch sicher, dass Fabian dem Täter vertraut habe.

Am Sonntag (12. Oktober) fuhr er zusammen mit einem Vereinsmitglied aus Neubrandenburg nach Güstrow und habe vor Ort Absprachen mit der Kriminalpolizei getroffen. Als die Leichenspürhunde am Montag anschlugen, trat er schon wieder den Rückweg an.