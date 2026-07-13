Vermisster Junge (13) aus Sachsen wieder aufgetaucht
Update, 13. Juli, 6.23 Uhr: Vermisster wieder da
Wie die Polizei mitteilte, wurde der Jugendliche in der Nacht zu Montag durch Einsatzkräfte auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof wohlbehalten aufgegriffen.
Erstmeldung vom 10. Juli, 15.19 Uhr:
Flöha - Wo ist der 13-Jährige aus Flöha (Landkreis Mittelsachsen)? Der Jugendliche ist seit Mittwochabend verschwunden.
Wie die Polizei mitteilt, verließ der Teenager sein Wohnumfeld in Flöha - seitdem wurde er nicht mehr gesehen.
Die Polizei suchte bereits nach dem Jugendlichen - ohne Erfolg. "Möglicherweise könnte er sich auch im Chemnitzer Stadtgebiet aufhalten", heißt es.
Von einer Straftat gehen die Beamten aktuell nicht aus.
Nun seid Ihr gefragt: Habt Ihr den Jugendlichen gesehen? Wenn ja, dann meldet Euch beim Polizeirevier Mittweida unter der Nummer 03727/9800
Titelfoto: Bildmontage: Polizei (2)