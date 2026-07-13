Vermisster Junge (13) aus Sachsen wieder aufgetaucht

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Ein vermisster Jugendlicher (13) aus Flöha ist in der Nacht zu Montag wieder aufgetaucht.

Von Julian Winkler

Update, 13. Juli, 6.23 Uhr: Vermisster wieder da

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Jugendliche in der Nacht zu Montag durch Einsatzkräfte auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof wohlbehalten aufgegriffen.

Erstmeldung vom 10. Juli, 15.19 Uhr:

Flöha - Wo ist der 13-Jährige aus Flöha (Landkreis Mittelsachsen)? Der Jugendliche ist seit Mittwochabend verschwunden.

Ein 13-Jähriger aus Flöha wird vermisst.
Ein 13-Jähriger aus Flöha wird vermisst.  © Bildmontage: Polizei (2)

Wie die Polizei mitteilt, verließ der Teenager sein Wohnumfeld in Flöha - seitdem wurde er nicht mehr gesehen.

Die Polizei suchte bereits nach dem Jugendlichen - ohne Erfolg. "Möglicherweise könnte er sich auch im Chemnitzer Stadtgebiet aufhalten", heißt es.

Von einer Straftat gehen die Beamten aktuell nicht aus.

Nun seid Ihr gefragt: Habt Ihr den Jugendlichen gesehen? Wenn ja, dann meldet Euch beim Polizeirevier Mittweida unter der Nummer 03727/9800

Titelfoto: Bildmontage: Polizei (2)

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