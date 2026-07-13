Vermisster Junge (13) aus Sachsen wieder aufgetaucht

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Jugendliche in der Nacht zu Montag durch Einsatzkräfte auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof wohlbehalten aufgegriffen.

Flöha - Wo ist der 13-Jährige aus Flöha (Landkreis Mittelsachsen)? Der Jugendliche ist seit Mittwochabend verschwunden .

Ein 13-Jähriger aus Flöha wird vermisst. © Bildmontage: Polizei (2)

Wie die Polizei mitteilt, verließ der Teenager sein Wohnumfeld in Flöha - seitdem wurde er nicht mehr gesehen.



Die Polizei suchte bereits nach dem Jugendlichen - ohne Erfolg. "Möglicherweise könnte er sich auch im Chemnitzer Stadtgebiet aufhalten", heißt es.



Von einer Straftat gehen die Beamten aktuell nicht aus.