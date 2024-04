Rentnerin (†69) wird leblos in Wohnung entdeckt: Sie wurde getötet!

Waldbronn - Schreckliches Verbrechen im Landkreis Karlsruhe: Am Samstagvormittag wurde eine Frau (†69) leblos in ihrer Wohnung gefunden - offenbar wurde sie getötet.

Die Polizei hat im Fall der getöteten Frau (†69) die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet und erklärt, dass sie die Rentnerin nicht mehr erreichen konnten, so die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium in einer gemeinsamen Mitteilung.

Beamte machten schließlich gegen 11 Uhr den grausigen Fund: Die 69-Jährige lag tot in ihrer Wohnung in der Friedenstraße in Waldbronn-Reichenbach.

"Nach dem derzeitigen Stand wird von einem Kapitalverbrechen ausgegangen", heißt es weiter.

Die Kriminalpolizei hat eine 35 Ermittler umfassende Sonderkommission eingerichtet, um das mutmaßliche Tötungsdelikt aufzuklären.