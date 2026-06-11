War es ein Gewaltverbrechen? Leiche in Waldstück an Golfplatz entdeckt!

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In einem Waldstück im Hamburger Stadtteil Rissen ist am Donnerstagnachmittag eine leblose Person gefunden worden.

Von Jana Steger

Hamburg - Schreckliche Entdeckung in der Hansestadt: In einem Waldstück im Hamburger Stadtteil Rissen ist am Donnerstagnachmittag eine leblose Person gefunden worden.

In Hamburg wurde am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück eine Leiche entdeckt.
In Hamburg wurde am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück eine Leiche entdeckt.  © Zusatz: NEWS5 / N5 DESK

Der Lagedienst der Polizei bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von TAG24. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Mehr Informationen liegen aktuell jedoch noch nicht vor.

Zeugen seien an einem Golfplatz in der Straße "In de Bargen" unterwegs gewesen, an dem sie die Leiche eines jungen Mannes entdecken.

Weiter heißt es, dass die Ermittler bei dem Vorfall ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen würden. Der Grund: Am Körper des toten Mannes seien Verletzungen erkennbar.

"Kommissar Reuter" zockte Omis in ganz Deutschland ab: Betrüger in Dresden vor Gericht
Gerichtsprozesse Dresden "Kommissar Reuter" zockte Omis in ganz Deutschland ab: Betrüger in Dresden vor Gericht

Angaben zur Identität des Opfers liegen bislang nicht vor.

Von Seiten der Polizei hießt es weiter, dass die Spurensicherung des Landeskriminalamts nun vor Ort sei und den Fundort untersucht. Die Tatortarbeit werde voraussichtlich bis in die Nacht dauern.

Titelfoto: Zusatz: NEWS5 / N5 DESK

Mehr zum Thema Leichenfunde: