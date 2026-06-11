War es ein Gewaltverbrechen? Leiche in Waldstück an Golfplatz entdeckt!

Hamburg - Schreckliche Entdeckung in der Hansestadt: In einem Waldstück im Hamburger Stadtteil Rissen ist am Donnerstagnachmittag eine leblose Person gefunden worden.

In Hamburg wurde am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück eine Leiche entdeckt. © Zusatz: NEWS5 / N5 DESK

Der Lagedienst der Polizei bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von TAG24. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Mehr Informationen liegen aktuell jedoch noch nicht vor.

Zeugen seien an einem Golfplatz in der Straße "In de Bargen" unterwegs gewesen, an dem sie die Leiche eines jungen Mannes entdecken.

Weiter heißt es, dass die Ermittler bei dem Vorfall ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen würden. Der Grund: Am Körper des toten Mannes seien Verletzungen erkennbar.

Angaben zur Identität des Opfers liegen bislang nicht vor.