Wende nach Bodensee-Suche: Polizei entdeckt Leiche im Wasser

Konstanz - Nachdem bei einer großen Suchaktion auf dem Bodensee eine Leiche gefunden worden ist, laufen die Ermittlungen. Vermutlich werde es im Laufe des Tages weitere Informationen geben, teilte die Polizei am Morgen mit.

Am Sonntag kam es zu einer großen Suchaktion am Bodensee. (Symbolfoto) © Urbaniak/Südwestdeutsches Mediennetzwerk/dpa

Die Rettungskräfte waren am späten Sonntagabend nach einem Notruf von einer Fähre auf der Überfahrt von Meersburg nach Konstanz ausgerückt, um nach einer angeblich über Bord gegangenen Person zu suchen. Ob es sich bei dem Fund um die Person handelt, sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Die Leiche sei noch nicht identifiziert worden.

Ein Mann will laut Wasserschutzpolizei am späten Sonntagabend bemerkt haben, dass eine Frau über Bord gegangen war. Er hatte sie demnach an einer Reling stehen sehen. Als er sich umgedreht habe, habe er ein Klatschen gehört.

Neun Boote, mehrere Drohnen und ein Spürhund hatten stundenlang nach der Frau gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber und ein Wasserspürhund wurden eingesetzt.