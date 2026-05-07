Wurde die Frau umgebracht? Leiche in Auto gefunden

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Am Donnerstagmorgen wurde in Bad Rappenau-Bonfeld eine Frau tot in einem Auto gefunden.

Von Lara Vonwald

Bad Rappenau-Bonfeld - Am Donnerstagmorgen wurde in Bad Rappenau-Bonfeld im Landkreis Heilbronn eine Frau tot in einem Auto gefunden.

Polizei und Spurensicherung vor Ort: Am Donnerstagmorgen wurde die Frau tot in einem Auto gefunden.
Polizei und Spurensicherung vor Ort: Am Donnerstagmorgen wurde die Frau tot in einem Auto gefunden.  © Julian Buchner / EinsatzReport24

Wie die Polizei bestätigt wurde die leblose Frau von einem Passanten auf einem Feldweg gefunden.

Aufgrund der Auffindesituation können die Beamten ein Tötungsdelikt nicht ausschließen.

Die Kriminalpolizei und die Spurensicherung sind vor Ort. Nach einem möglichen Täter werde derzeit nicht gefahndet.

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Der Bereich rund um den Fundort und die Landstraße 1107 wurden großflächig abgesperrt.

Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei derzeit keine weiteren Details nennen. Der Polizeieinsatz und die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Julian Buchner / EinsatzReport24

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