Dank Zeugenhinweisen: Vermisste Jugendliche gefunden
Update, 5. Mai, 5.53 Uhr: Vermisste gefunden
Wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte, konnte die Vermisste dank eines Zeugenhinweises gefunden werden. Sie ist wohlbehalten.
Burgstädt - Seit Sonntagnachmittag wurde eine Jugendliche aus Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen) vermisst?
Wie die Polizei mitteilt, verließ die 16-Jährige am Sonntag gegen 15.30 Uhr ihr Wohnumfeld – seitdem wird sie vermisst.
"Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Vielmehr könnte sich die 16-Jährige in einer hilflosen Lage befinden", so ein Polizeisprecher.
Die Beamten klapperten bereits verschiedene Anlaufpunkte der Jugendlichen ab – bisher ohne Erfolg. Zuletzt soll sie sich in der Parkanlage "Wettinhain" an der Mittweidaer Straße in Burgstädt aufgehalten haben.
Möglicherweise könnte sie anschließend nach Chemnitz gefahren sein.
Erstmeldung: 4. Mai, 15.38 Uhr, zuletzt aktualisiert: 5. Mai, 5.53 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei