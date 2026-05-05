Dank Zeugenhinweisen: Vermisste Jugendliche gefunden

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Seit Sonntagnachmittag wird eine Jugendliche (16) aus Burgstädt vermisst.

Von Julian Winkler

Update, 5. Mai, 5.53 Uhr: Vermisste gefunden

Wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte, konnte die Vermisste dank eines Zeugenhinweises gefunden werden. Sie ist wohlbehalten.

Burgstädt - Seit Sonntagnachmittag wurde eine Jugendliche aus Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen) vermisst?

Die Vermisste wurde dank Zeugenhinweisen gefunden.
Die Vermisste wurde dank Zeugenhinweisen gefunden.  © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

Wie die Polizei mitteilt, verließ die 16-Jährige am Sonntag gegen 15.30 Uhr ihr Wohnumfeld – seitdem wird sie vermisst.

"Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Vielmehr könnte sich die 16-Jährige in einer hilflosen Lage befinden", so ein Polizeisprecher.

Die Beamten klapperten bereits verschiedene Anlaufpunkte der Jugendlichen ab – bisher ohne Erfolg. Zuletzt soll sie sich in der Parkanlage "Wettinhain" an der Mittweidaer Straße in Burgstädt aufgehalten haben.

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Möglicherweise könnte sie anschließend nach Chemnitz gefahren sein.

Erstmeldung: 4. Mai, 15.38 Uhr, zuletzt aktualisiert: 5. Mai, 5.53 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

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