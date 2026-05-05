Dank Zeugenhinweisen: Vermisste Jugendliche gefunden

Wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte, konnte die Vermisste dank eines Zeugenhinweises gefunden werden. Sie ist wohlbehalten.

Burgstädt - Seit Sonntagnachmittag wurde eine Jugendliche aus Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen) vermisst ?

Die Vermisste wurde dank Zeugenhinweisen gefunden. © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

Wie die Polizei mitteilt, verließ die 16-Jährige am Sonntag gegen 15.30 Uhr ihr Wohnumfeld – seitdem wird sie vermisst.

"Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Vielmehr könnte sich die 16-Jährige in einer hilflosen Lage befinden", so ein Polizeisprecher.

Die Beamten klapperten bereits verschiedene Anlaufpunkte der Jugendlichen ab – bisher ohne Erfolg. Zuletzt soll sie sich in der Parkanlage "Wettinhain" an der Mittweidaer Straße in Burgstädt aufgehalten haben.



