Zeugen machen grausigen Fund: Frau (†31) liegt wochenlang tot in Wohnung

Siegburg - In einer Wohnung in Siegburg haben Zeugen einen grauenhaften Fund gemacht und eine tote Frau (†31) entdeckt. Die Polizei nahm den Inhaber der Wohnung (29) fest, der unter dringendem Tatverdacht steht, die Frau getötet zu haben.

Die Zeugen alarmierten sofort Polizei und Rettungskräfte, die jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen konnten. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, war die 31-Jährige in den Abendstunden des vergangenen Donnerstags in der Wohnung an der Joseph-Mohr-Straße in Siegburg entdeckt worden.

Demnach hatten Bekannte des Mieters die 31-Jährige leblos in den Räumlichkeiten aufgefunden und sofort Polizei- und Rettungskräfte alarmiert, die jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen konnten.

Die Gefundene hatte den Angaben zufolge bereits mehrere Wochen tot in der Wohnung gelegen.

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission die weitergehenden Ermittlungen in dem Fall.

Auch die rechtsmedizinische Untersuchung der Verstorbenen habe den Verdacht eines möglichen Tötungsdeliktes schließlich bestätigt, wie es hieß.