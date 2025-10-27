Mann (†76) in eigenem Haus totgetreten: Ermittler stehen weiter vor Rätsel

Marburg-Moischt - Was steckt hinter der brutalen Tat? Auch gut zwei Monate nach dem Tötungsdelikt im Marburger Stadtteil Moischt sind die Hintergründe und das Motiv weiter unklar – der Mann schweigt zu den Vorwürfen.

Das grausame Tötungsdelikt ereignete sich am 13. August im mittelhessischen Marburg. (Symbolbild) © Jose Villacreses/swd-medien/dpa

Der in Untersuchungshaft sitzende 33 Jahre alte Beschuldigte habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Marburg auf Anfrage.

Die Ermittlungen, unter anderem auch dazu, in welchem Verhältnis der Beschuldigte zu dem Toten stand, dauerten noch immer an, weitere Auskünfte könnten nicht gegeben werden.

Am frühen Morgen des 13. August war ein 76-jähriger Mann in seinem Haus im Marburger Stadtteil Moischt getötet worden.

Der Täter war geflüchtet. Vor der Tat soll es an jenem Morgen in dem Haus zwischen den beiden Männern aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, an deren Folgen der Bewohner starb.