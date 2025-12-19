Fall Fabian (†8): Beschuldigte bleibt weiter in Haft

Die im Fall des getöteten achtjährigen Fabian in U-Haft sitzende Tatverdächtige bleibt weiter in Haft. Eine Beschwerde dagegen wurde nun abgewiesen.

Von Christopher Hirsch

Rostock - Die im Fall Fabian (†8) wegen Mordverdachts inhaftierte Beschuldigte muss weiter in Untersuchungshaft bleiben.

Die Beschuldigte im Fall Fabian bleibt laut Gericht weiter in Haft.  © Bernd Wüstneck/dpa

Das Landgericht Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) hat eine Beschwerde des Anwalts der Frau abgewiesen. "Das Vorbringen der Beschuldigten rechtfertigt nach Auffassung der zuständigen Beschwerdekammer keine andere Entscheidung", teilte das Gericht am Freitag mit.

Es lägen nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen die Voraussetzungen zum Vollzug des ergangenen Haftbefehls weiterhin vor.

Der Anwalt der Beschuldigten hatte Beschwerde eingereicht, nachdem schon das Amtsgericht Rostock einen Antrag auf Haftentlassung abgelehnt hatte.

Er hatte seinen Haftprüfungsantrag unter anderem damit begründet, dass den Haftgründen nur Indizien zugrunde lägen.

Der aus Güstrow stammende achtjährige Fabian verschwand am 10. Oktober. Seine Leiche wurde vier Tage später am Ufer eines Tümpels südlich von Güstrow gefunden.

Beschuldigte steht unter dringendem Mordverdacht

Die Beschuldigte war am 6. November unter dringendem Mordverdacht in einem Dorf in der Nähe von Güstrow verhaftet worden. Ihr Auto wurde sichergestellt.

Nach früherer Aussage ihres Anwalts hat seine Mandantin die Tat als Zeugin abgestritten und sich als Beschuldigte nicht zur Sache geäußert.

Jüngst hatte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gesagt, dass nach derzeitigem Stand frühestens im März kommenden Jahres mit einem Abschluss der Ermittlungen gerechnet werde.

