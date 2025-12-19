Fall Fabian (†8): Beschuldigte bleibt weiter in Haft

Rostock - Die im Fall Fabian (†8) wegen Mordverdachts inhaftierte Beschuldigte muss weiter in Untersuchungshaft bleiben.

Die Beschuldigte im Fall Fabian bleibt laut Gericht weiter in Haft. © Bernd Wüstneck/dpa

Das Landgericht Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) hat eine Beschwerde des Anwalts der Frau abgewiesen. "Das Vorbringen der Beschuldigten rechtfertigt nach Auffassung der zuständigen Beschwerdekammer keine andere Entscheidung", teilte das Gericht am Freitag mit.

Es lägen nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen die Voraussetzungen zum Vollzug des ergangenen Haftbefehls weiterhin vor.

Der Anwalt der Beschuldigten hatte Beschwerde eingereicht, nachdem schon das Amtsgericht Rostock einen Antrag auf Haftentlassung abgelehnt hatte.

Er hatte seinen Haftprüfungsantrag unter anderem damit begründet, dass den Haftgründen nur Indizien zugrunde lägen.

Der aus Güstrow stammende achtjährige Fabian verschwand am 10. Oktober. Seine Leiche wurde vier Tage später am Ufer eines Tümpels südlich von Güstrow gefunden.