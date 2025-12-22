Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Knast-Quäler angeklagt

Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat einen syrischen Staatsbürger wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen Mordes angeklagt.

Die Bundesanwaltschaft hat einen syrischen Staatsbürger angeklagt. (Archivbild) © Christoph Schmidt/dpa

Unter dem Regime des damaligen Präsidenten Bashar Al Assad soll der Angeklagte, Fahad A., zwischen 2011 und 2012 im Zuge etlicher Verhöre Gefangene brutal misshandelt haben, wie der Generalbundesanwalt am Montag mitteilte.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, im Auftrag des syrischen Geheimdienstes Gefängnisinsassen an der Decke aufgehängt, sie drangsaliert oder mit Stromstößen und Schlägen teils zu Tode gequält zu haben. Die Rede ist von über 100 Verhören.

Laut Bundesanwaltschaft starben mindestens 70 Menschen infolge der grausamen Haftbedingungen.

Fahad A. wurde bereits im Mai von den Beamten des Bundeskriminalamts in Pirmasens (Rheinland-Pfalz) festgenommen. Noch am selben Tag wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Für seine Taten muss er sich nun vor dem Oberlandesgericht Koblenz verantworten.