Millionenbetrug auf Ibiza: Düsseldorfer vor Auslieferung

Madrid - Ein des Betrugs verdächtiger Immobilienentwickler aus Düsseldorf ist nach seiner Festnahme auf der spanischen Baleareninsel Ibiza wieder auf freiem Fuß.

Festnahme auf der Partyinsel: Auf Ibiza klickten im Millionen-Betrugsfall die Handschellen. © Clara Margais/dpa

Die Freilassung habe die zuständige Richterin am Nationalen Gerichtshof beschlossen, teilte ein Sprecher der spanischen Justiz der Deutschen Presse-Agentur in Madrid auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet.

Der Deutsche steht im Verdacht, bei einem Privatinsolvenzverfahren in großem Stil betrogen zu haben.

Der 61-Jährige war bei einer europaweiten Razzia in seinem Anwesen auf Ibiza festgenommen worden. Er soll nach offiziellen Angaben schon bald an Deutschland ausgeliefert werden.

Die Freilassung sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgt, teilte der Sprecher mit. Der Deutsche habe einen Wohnsitz und eine Telefonnummer angeben müssen, unter denen er erreichbar sein müsse.

Der Beschuldigte habe erklärt, "dass er der Auslieferung zustimmt, sodass sein Transfer nach Deutschland in den kommenden Tagen erfolgen sollte", hieß es.