Missbrauch und Vergewaltigung im großen Stil: Jetzt wurde einem Arzt das Handwerk gelegt!

Frosta (Norwegen) - Er hielt sich wohl für unfehlbar! Ein Arzt aus Norwegen soll über Jahre hinweg dutzende Patienten sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Was nun ans Licht kommt, ist an Skrupellosigkeit und krimineller Energie kaum zu übertreffen.

Einem norwegischen Arzt werden zahlreiche Fälle von sexualisierter Gewalt gegen seine Patienten vorgeworfen. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Wenn Menschen einen Arzt aufsuchen, wünschen sie sich Geborgenheit und absolute Diskretion.

Wie die Bild berichtet, ist der wohl größte Patienten-Alptraum nun in der beschaulichen 2600-Einwohnergemeinde Frosta in Norwegen zur Realität geworden. Dort nämlich soll sich ein Mediziner an zahlreichen männlichen und weiblichen Personen sexuell vergangen haben.

Bei dem mutmaßlichen Sexualstraftäter handelt es sich um Dr. Arne B. (53), einem anerkannten Land- und Amtsarzt. Dieser soll seine Taten im Zeitraum zwischen 2016 und 2021 begangen haben. Dabei könnten die bisherigen Ermittlungen erst die Spitze des Eisbergs gewesen sein.

Zum jetzigen Zeitpunkt sei bekannt, dass B. mindestens 89 seiner Patienten missbraucht habe, in 34 Fällen sei von Vergewaltigung die Rede.

Trotz zahlreicher Indizien schaltete sich die Polizei erst im August 2022 nach einem Hinweis des Gesundheitsamtes ein. Die Zahl der Geschädigten sei zudem nach Bekanntwerden des Falls sprunghaft angestiegen.