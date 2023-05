Baby liegt mit Hirnschäden im Sterben: War es der eigene Vater (21)?

Das Baby wird es wohl nicht schaffen. (Symbolbild) © 123RF/hin255

Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Mittwoch rechnen die Mediziner mit dem Tod des Kindes.

Demnach wird gegen den 21-Jährigen wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.

Rückblick:

Der Rettungsdienst wurde am vergangenen Samstag in die Privatwohnung gerufen. Am Dienstag informierte die Klinik die Polizei, die jetzt wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt.