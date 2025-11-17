Tanzlehrer (35) soll jahrelang mehrere Kinder missbraucht haben

Bremerhaven - Wegen des Vorwurfs mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen soll sich ein Tanzlehrer aus Bremerhaven ab Anfang Dezember vor dem Landgericht Bremen verantworten.

Ab Dezember muss sich der 35-Jährige vor dem Landgericht Bremen verantworten. © Sina Schuldt/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 35-Jährigen insgesamt 39 Taten vor, zu denen es zwischen 2009 und 2022 gekommen sein soll, wie ein Sprecher des Landgerichts auf Anfrage sagte. Die Anklage wurde nun zugelassen.

Es gebe in dem Verfahren insgesamt vier Geschädigte, sagte der Sprecher. Gegen den Mann sei Anzeige erstattet worden. Danach hätten Ermittlungen zu weiteren Geschädigten geführt. Der 35-Jährige sitzt seit Bekanntwerden der Vorwürfe in Untersuchungshaft.

In dem Prozess, der am 8. Dezember beginnen soll, sind mehrere Verhandlungstage bis Februar angesetzt. Die Staatsanwaltschaft werfe dem Mann verschiedene sexuelle Handlungen vor, sagte der Gerichtssprecher.

Zu den Taten soll es bei verschiedenen Anlässen gekommen sein, darunter seien etwa private Treffen und Fahrten zu Wettbewerben gewesen.