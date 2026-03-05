Neunjähriger mehrfach schwer missbraucht: Polizei nimmt Kinderheim-Mitarbeiter fest
Hof - Ein 49 Jahre alter Mann, der in einem Kinderheim in Wunsiedel in leitender Position beschäftigt ist, wurde von der Polizei festgenommen. Ihm wird mehrfacher sexueller Missbrauch eines Kindes vorgeworfen.
In den letzten Jahren soll er sich immer wieder an dem kleinen Jungen vergangen haben. Das teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof am Donnerstag mit.
Im Herbst 2025 erstattete die Mutter aus München Anzeige gegen den 49-Jährigen, heißt es.
Der Beschuldigte soll sich "zwischen 2023 und 2025 mehrfach an dem Jungen vergangen haben, der bis September 2024 in diesem Kinderheim untergebracht war", heißt es in der Presseerklärung.
"Es bestand nach dem Auszug des Jungen auch weiter privat Kontakt zu dem Beschuldigten", erklärte Christian Raithel, Pressesprecher beim Präsidium Oberfranken, gegenüber TAG24.
Kein Zusammenhang mit Tötung einer 10-Jährigen in diesem Kinderheim
"Irgendwann vertraute sich der Junge seiner Mutter an und gemeinsam wandten sie sich an die Polizei", so Raithel weiter. Die Taten sollen immer am Wohnort des Mannes in Hof stattgefunden haben.
Die Kripo durchsuchte nach Bekanntgabe das Anwesen des Tatverdächtigen und fand mehrere Beweismittel. Ein Ermittlungsrichter erließ am Mittwochnachmittag Haftbefehl. Der Mann sitzt in U-Haft.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht kein Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch und der Tötung einer 10-jährigen Heimbewohnerin im April 2023 in diesem Kinderheim.
Titelfoto: NEWS5 / Fricke