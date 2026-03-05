Neunjähriger mehrfach schwer missbraucht: Polizei nimmt Kinderheim-Mitarbeiter fest

Hof - Ein 49 Jahre alter Mann, der in einem Kinderheim in Wunsiedel in leitender Position beschäftigt ist, wurde von der Polizei festgenommen. Ihm wird mehrfacher sexueller Missbrauch eines Kindes vorgeworfen.

Ein leitender Mitarbeiter eines Kinderheims in Wunsiedel soll einen Jungen mehrfach schwer sexuell missbraucht haben. (Archivbild) © NEWS5 / Fricke

In den letzten Jahren soll er sich immer wieder an dem kleinen Jungen vergangen haben. Das teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof am Donnerstag mit.

Im Herbst 2025 erstattete die Mutter aus München Anzeige gegen den 49-Jährigen, heißt es.

Der Beschuldigte soll sich "zwischen 2023 und 2025 mehrfach an dem Jungen vergangen haben, der bis September 2024 in diesem Kinderheim untergebracht war", heißt es in der Presseerklärung.

"Es bestand nach dem Auszug des Jungen auch weiter privat Kontakt zu dem Beschuldigten", erklärte Christian Raithel, Pressesprecher beim Präsidium Oberfranken, gegenüber TAG24.