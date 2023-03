Eltern erheben schwere Vorwürfe: Kita-Kinder in Burscheid sexuell missbraucht?

Burscheid - Schrecklicher Verdacht: Zwei Beschäftigte aus einer Kindertagesstätte in Burscheid sind nach Vorwürfen des sexuellen Kindesmissbrauchs freigestellt worden.

Die Polizei ermittelt wegen Missbrauchsvorwürfen in einer Kita in Burscheid. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die Polizei sei am 27. Februar in die Kita im Rheinisch-Bergischen Kreis gerufen worden und habe dort Strafanzeige aufgenommen, sagte eine Sprecherin am heutigen Donnerstag auf Anfrage.

Man müsse sich erst einen genauen Überblick verschaffen und könne noch keine konkreten Angaben machen. Die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Kölner Polizei seien angelaufen. Mehrere Medien hatten berichtet. Laut "Kölner Stadt-Anzeiger" geht es um zwei Erzieherinnen.

Beim Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen Kreis als Träger der Kita hieß es, es sei nicht bekannt, wie viele Kinder den Vorwürfen zufolge von sexuellem Missbrauch betroffen sein könnten.

Der Verdacht sei von mehreren Eltern geäußert worden und beziehe sich auf Kinder aus mehreren Familien, sagte ein Caritas-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. In der Kita würden rund 110 Kinder betreut.