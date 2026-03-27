Erschreckende Umfrage: So viele junge Menschen haben schon sexualisierte Gewalt erfahren

Ein Drittel der jungen Befragten einer Studie gab an, körperliche sexualisierte Gewalt erlebt zu haben.

Von Petra Albers

Köln - Knapp zwei Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland haben schon einmal sexuelle Beleidigungen, digitale sexualisierte Gewalt oder Belästigungen erlebt. 

Rund zwei Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben schon sexualisierte Gewalt erfahren. (Symbolbild)
Rund zwei Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben schon sexualisierte Gewalt erfahren. (Symbolbild)  © Fabian Sommer/dpa

Das zeigt eine Umfrage des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) unter mehr als 5800 jungen Menschen zwischen 14 und 25 Jahren. 

Demnach haben 64 Prozent der Befragten schon mindestens eine Form sexualisierter Gewalt ohne Körperkontakt erfahren, wie das BIÖG in Köln mitteilte.

Dazu zählten zum Beispiel sexualisierte Beleidigungen, das Zusenden sexueller Bilder oder Filme sowie das sogenannte Cybergrooming, also das gezielte Anbahnen sexueller Kontakte mit Minderjährigen im Internet.

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Knapp ein Drittel der Befragten (29 Prozent) gab an, mindestens einmal sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt erlebt zu haben - also erzwungene körperliche Berührungen oder sexuelle Handlungen. Junge Frauen sind laut Befragung davon doppelt so häufig betroffen wie junge Männer.

Die Daten stammen aus der zehnten Analyse zur Jugendsexualität, aus der im Januar bereits Ergebnisse aus anderen Teilbereichen veröffentlicht worden waren. 

Die Täter sind häufig Gleichaltrige

Auch das sogenannte Cybergrooming gehört zu den angewandten Methoden. (Symbolbild)
Auch das sogenannte Cybergrooming gehört zu den angewandten Methoden. (Symbolbild)  © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Auswertung zeige, dass Jugendliche häufig durch Gleichaltrige sexualisierte Gewalt erfahren. Oft seien auch andere Gleichaltrige bei den Taten dabei oder wüssten davon.

Die meisten Betroffenen vertrauten sich nach der ersten körperlichen Gewalterfahrung einer Vertrauensperson an, etwa Freundinnen und Freunden (51 Prozent) oder Eltern (33 Prozent). 

"Unsere Jugendsexualitätsstudie zeigt sehr klar: Viele junge Menschen erleben sexualisierte Gewalt unter Gleichaltrigen, online genauso wie offline", sagte Mechthild Paul, stellvertretende Leiterin des BIÖG.

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"Deshalb ist es wichtig, dass sie lernen, Übergriffe zu erkennen und klar zu benennen. Gleichzeitig müssen wir sie darin bestärken, in riskanten Situationen sich und andere zu schützen sowie Betroffenen zur Seite zu stehen."

Titelfoto: Fabian Sommer/dpa

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